18.06.2021 (21:30)

Специалисты Минобороны России оценили инновационным разработки, представленные на «Российской неделе высоких технологий – 2021»

Рабочая группа Главного управления научно-исследовательской деятельности Минобороны России в дни работы «Российской недели высоких технологий – 2021» провела отбор инновационных проектов для возможного применения в интересах Вооруженных Сил Российской Федерации.

В общей сложности семь перспективных разработок в области связи, навигации и технологий искусственного интеллекта направят на рассмотрение в заинтересованные органы военного управления для проведения экспертизы на предмет целесообразности их использования и внедрения в интересах Минобороны России.

В числе отобранных разработок, станция прямой связи и оперативной телефонной связи, предназначенная для организации связи руководителя с одним или с группой прямых абонентов, операторами других пультов, а также с абонентами, включенными в АТС или другие системы телефонной связи.

Среди других проектов, внимание экспертов привлекла система автоматического распознавания лиц. Российская разработка представляет собой биометрическую систему распознавания лиц, которая создана в целях повышения безопасности на предприятиях, стратегически важных объектах и в городской среде. Принципы работы системы основаны на технологиях сверхточных нейронных сетей и машинного обучения.

Ряд предварительно отобранных образцов и проектов будет рассмотрен на заседании Комиссии Министерства обороны Российской Федерации по инновационным проектам и технологиям.

Кроме того, представители нескольких предприятий российской IT-индустрии выразили заинтересованность посетить Военный инновационный технополис «ЭРА» с целью ознакомления с научно-техническим потенциалом и возможного проведения совместных исследований и разработок на базе военного иннограда, а также поделиться информацией о собственных разработках.



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