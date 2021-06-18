18.06.2021 (21:00)

Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова совершила в пятницу рабочую поездку в Минск, где провела встречу с министром обороны Белоруссии

Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова совершила в пятницу рабочую поездку в Минск, где провела встречу с министром обороны Белоруссии.

Заместитель министра обороны Российской Федерации Татьяна Шевцова по поручению министра обороны Сергея Шойгу вручила медаль "За укрепление боевого содружества" министру обороны Республики Беларусь Виктору Хренину.

Также Шевцова передала министру сувенирную винтовку Мосина, уменьшенную, но способную стрелять малокалиберными патронами.

Кроме того, отметили в ведомстве, на встрече за большой личный вклад в развитие военного сотрудничества между двумя странами получил награду помощник министра обороны Белоруссии по вопросам военной экономики и финансам – начальник главного финансово-экономической управления МО Белоруссии.

В ходе рабочей встречи Минобороны России предложило МО Белоруссии систему контроля за расходами на оборону

«Министерство обороны РФ предложило военному ведомству Белоруссии внедрить отработанную в России систему контроля за расходованием средств на оборону», – сообщила замминистра РФ Татьяна Шевцова по итогам встречи с министром обороны Белоруссии Виктором Хрениным.

По словам Шевцовой, финансовые блоки военных ведомств России и Белоруссии тесно взаимодействуют и регулярно обмениваются нововведениями.

"Предложили белорусским коллегам внедрить у себя систему финансового контроля за расходованием бюджетных средств на оборонный заказ, которая успешно работает в РФ с 2015 года", - сообщила Шевцова.

Ключевым элементом системы контроля за расходованием бюджетных средств является Единая информационная система государственного оборонного заказа. В рамках нее каждому госконтракту, например, на поставку военной техники или научно-исследовательские работы по её созданию, присваивается уникальный идентификатор и открывается специальной счёт в уполномоченном банке. Для счета указывается спецрежим работы, ограничивающий направления расходования средств.

Такая система блокирует возможность нецелевого использования бюджета. Минобороны РФ в рамках системы имеет возможность отслеживать каждую транзакцию с бюджетными деньгами, выделенными на гособоронзаказ.

Также Татьяна Шевцова заявила, что на учениях «Запад» впервые отработают систему финансирования ВС в военное время.

«В ходе совместных российско-белорусских стратегических учений "Запад-2021", которые пройдут на территории двух стран в сентябре, будет впервые отработана система финансирования Вооруженных сил РФ в военное время», – сообщила заместитель министра обороны РФ Татьяна Шевцова в ходе рабочей поездки в Белоруссию.

По её словам, характер современных войн существенно отличается от географических войн прошлого и имеет геополитический, информационный и гибридный тип. В этой связи совместно с Генштабом ВС РФ, Минфином, Национальным центром управления обороной, Федеральным казначейством и Банком России были разработаны документы по особенностям финансового обеспечения российской армии в военное время, уточнила она.

"В результате была выработана совершенно новая, инновационная схема финансового обеспечения войск (сил) в период перехода с мирного на военное время. Она позволит в военное время финансовым органам обеспечить бесперебойное финансовое обеспечение войск (сил) в различных условиях обстановки, в том числе в условиях отсутствия устойчивых каналов связи, перебоев в энергоснабжении, с использованием исключительно национальной платежной системы", - рассказала замминистра.

"Впервые в полном масштабе эту систему планируется опробовать в рамках стратегических учений "Запад", - сообщила Шевцова.

Стратегические командно-штабные учения "Запад-2021" пройдут на территории России и Белоруссии с 10 по 16 сентября. В рамках маневров будет проверена готовность вооруженных сил двух стран к защите Союзного государства.

"Западу" будет предшествовать комплекс специальных учений по видам обеспечения с переходом войск к практическим действиям. Маневры "Запад" являются плановыми, проводятся по решению президентов России и Белоруссии и носят исключительно оборонительный характер. Ведётся активная подготовка к стратегическим учениям.

Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова и министр обороны Белоруссии Виктор Хренин обсудили также вопросы взаимодействия двух ведомств по финансовой линии.

Стороны "сверили часы" по вопросам финансового взаимодействия, наметили перспективы сотрудничества по этому направлению с учетом национальных интересов и приоритетов двух государств.

Как ранее отметила Шевцова, также российская сторона предложила Минобороны Белоруссии внедрить отработанную в России систему финансового контроля за расходом средств на оборону. Такая система блокирует возможность нецелевого использования бюджета на гособоронзаказ.

Кроме того, Замминистра обороны РФ Татьяна Шевцова поздравила белорусских финансистов со 100-летним юбилеем.

От имени министерства обороны РФ и себя лично поздравила финансовую службу вооруженных сил Белоруссии, которая отмечает сегодня 100-летний юбилей.

По словам Шевцовой, военные финансисты двух стран, решая задачи финансирования и исполнения бюджета, вносят свой вклад

в повышение возможностей вооруженных сил по обеспечению военной безопасности Союзного государства.

"Финансовые службы вооруженных сил наших государств регулярно проводят мероприятия по обмену опытом, что безусловно способствует дальнейшему развитию дружественных отношений между вооруженными силами России и Белоруссии", - добавила Шевцова.

"Мне особенно приятно отметить, что и сегодня нами поддерживается высокий уровень партнерства наших военных ведомств", - подчеркнула замминистра.



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