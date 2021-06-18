18.06.2021 (20:30)

На полигоне Раевский завершилась активная фаза российско-белорусско-сербского тактического учения «Славянское братство–2021»

В Краснодарском крае на полигоне Раевский под Новороссийском завершена активная фаза российско-белорусско-сербского совместного тактического учения «Славянское братство-2021».

В ходе этапа с боевой стрельбой была полностью ликвидирована условная группировка незаконного вооруженного формирования (НВФ).

Военнослужащие сводного подразделения блокировали и уничтожили разрозненные «бандгруппы», отказавшиеся сложить оружие в зоне ответственности совместного российско-белорусского контингента.

С задачей доразведки района расположения НФВ было осуществлено десантирование военнослужащих трёх стран из вертолетов Ми-8АМТШ с парашютным системами специального назначения типа «крыло» с высоты 2 тыс. метров.

Первыми удар по скоплениям условных террористов нанесли штурмовики Су-25 оперативно-тактической авиации и вертолеты К-52 «Аллигатор» армейской авиации ВКС России.

После этого коалиционное подразделение выполнило беспарашютное десантирование и высадку десанта посадочным способом, группа специального назначения из Республики Сербия осуществила захват горного перевала и освобождение удерживаемых в лагере боевиков гражданских лиц.

Под прикрытием артиллерии подразделения вышли на рубежи и огнем из танков Т-72БМ3, боевых машин десанта БМД-4М и бронетранспортеров БТР-80 подавили сопротивление НВФ, после чего десантно-штурмовые подразделения совершили рейд для окончательного захвата района и уничтожения террористов.

В ходе тактического эпизода сводное подразделение в составе военнослужащих десантно-штурмового подразделения от Российской Федерации, отряда специального назначения Республики Сербия и личного состава парашютно-десантного подразделения Сил специальных операций Республики Беларусь совершило беспарашютное десантирование на спусковых устройствах и посадочным способом.

В завершение учения самолетом военно-транспортной авиации Ил-76МД произведено десантирование трех гуманитарных грузов населению в освобожденной зоне проведения совместной контртеррористической операции с применением грузовых платформ.

Справочно:

Международное учение «Славянское братство-2021» проводились в период с 8 по 18 июня. Военнослужащие из России, Белоруссии и Сербии отрабатывали вопросы планирования и выполнения совместных действий, посвященных контртеррористической проблематике, в составе многонациональной тактической группы в назначенном по условиям учения районе. 16–18 июня проходила активная фаза совместного учения.

В мероприятии принимало участие около 100 военнослужащих сводного подразделения специального назначения Вооруженных сил Сербии, порядка 300 военнослужащих Витебского отдельного гвардейского воздушно-десантного соединения Сил специальных операций Вооруженных сил Республики Беларусь на 60 единицах штатной военной техники, а также более 500 военнослужащих и свыше 100 единиц военной и специальной техники гвардейского десантно-штурмового Кубанского казачего полка Новороссийского горного соединения ВДВ.



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