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18.06.2021 (20:00)

Мобильный отряд Черноморского флота прибыл в Ялту для оказания помощи жителям после сильного ливня

Мобильный отряд военнослужащих Черноморского флота на автомобильной технике повышенной проходимости КамАЗ прибыл в Ялту для оказания помощи местному населению в преодолении последствий выпавших обильных осадков.

Ранее с просьбой об оказании помощи к командованию Черноморского флота обратилось руководство Республики Крым.

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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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