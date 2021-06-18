18.06.2021 (20:00)
Мобильный отряд Черноморского флота прибыл в Ялту для оказания помощи жителям после сильного ливня
Мобильный отряд военнослужащих Черноморского флота на автомобильной технике повышенной проходимости КамАЗ прибыл в Ялту для оказания помощи местному населению в преодолении последствий выпавших обильных осадков.
Ранее с просьбой об оказании помощи к командованию Черноморского флота обратилось руководство Республики Крым.
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