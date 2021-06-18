18.06.2021 (19:00)

Выпускники Военной академии РВСН имени Петра Великого успешно прошли государственную итоговую аттестацию

В период с 19 мая по 18 июня проведена государственная итоговая аттестация выпускников Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого, завершивших обучение в 2021 году.

К аттестации были допущены более 200 слушателей и курсантов, 27 адъюнктов, успешно завершивших освоение основных образовательных программ.

Все выпускники 2021 года аттестованы на новых фондах академии с использованием самой современной учебно-материальной базы, освоенной и применяемой кафедрами в учебном процессе. Тематика выпускных квалификационных работ была согласована с заказчиками подготовки офицерских кадров.

Результаты итоговых испытаний позволяют сделать вывод, что уровень подготовки выпускников к выполнению профессиональных задач по должностному предназначению отвечает требованиям войск.

Председатель государственной аттестационной комиссии, заместитель командующего РВСН генерал-лейтенант Андрей Бурбин отметил, что офицеры-выпускники имеют достаточные компетенции, теоретические знания, практические навыки и умения в организации боевой и повседневной деятельности войск, а уровень обученности слушателей и курсантов соответствует требованиям, предъявляемым Министерством обороны Российской Федерации.

«Военная академия РВСН сохраняет лидирующие позиции среди военных вузов в вопросах организации образовательного процесса и квалификации ее профессорско-преподавательского состава», — добавил замкомандующего РВСН.

Все претенденты на окончание вуза с отличием подтвердили свои высокие результаты.

По итогам обучения 17 слушателям и курсантам присуждена медаль Минобороны России «За отличное окончание военного образовательного учреждения высшего образования», более 30 выпускникам будут вручены дипломы с отличием.

Торжественные церемонии выпуска в академии и ее филиале пройдут 19 июня.



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