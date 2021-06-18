18.06.2021 (18:30)
Служба специального контроля Минобороны России организует работу группы агитации и профессионально-психологического отбора в филиале Военной академии РВСН
19 июня в филиале Военной академии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) имени Петра Великого в подмосковном Серпухове состоится выпуск офицеров.
В торжественном мероприятии примет участие командование Службы специального контроля Министерства обороны Российской Федерации. В ходе проведения выпуска перед институтом будет организована работа группы агитации и профессионально-психологического отбора 12-го Главного управления Минобороны России.
Любой желающий сможет подробно ознакомиться с условиями службы по контракту в Вооруженных Силах Российской Федерации. Кроме того, группа агитации расскажет об истории формирования и развития 12-го ГУМО, его предназначении и основных задачах.