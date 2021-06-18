18.06.2021 (17:01)

Из Иркутской области к местам несения службы отправились более 200 призывников

Более 200 новобранцев отправились из Иркутской области для прохождения службы по призыву в рядах Вооруженных Сил Российской Федерации. Отправка состоялась со сборного пункта региона.

Призывники были направлены в войска Центрального и Западного военных округов. Перед отправкой они сдали тесты на наличие коронавирусной инфекции. На весь путь следования им и лицам их сопровождающим выданы средства индивидуальной защиты: маски, перчатки, дезинфицирующие растворы. Отправка их осуществляется железнодорожным транспортом.

По прибытии в воинские части новобранцы пройдут медицинское обследование и будут размещены со своими командирами в отдельных помещениях при казармах на период 14-ти дневной изоляции.

Всего в ходе весеннего призыва с территории Сибирского федерального округа для прохождения военной службы планируется отправить около 10 000 человек.

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