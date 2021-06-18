18.06.2021 (17:05)

В центре Екатеринбурга состоится церемония выпуска воспитанников суворовского военного училища

Торжественная церемония 73-го выпуска воспитанников Екатеринбургского суворовского военного училища состоится в центре столицы Урала. Мероприятие пройдет 20 июня на площади Советской Армии у мемориального комплекса «Черный тюльпан» (начало в 10 часов утра).

В церемонии примут участие командующий войсками Центрального военного округа (ЦВО) генерал-полковник Александр Лапин, главный инспектор ЦВО генерал-полковник Николай Ткачев, ветеран Великой Отечественной войны Владимир Эккельман, генеральный директор АО «Уралтрансмаш» Дмитрий Семизоров, являющийся выпускником Свердловского суворовского военного училища 1983 года, настоятель храма великомученика Георгия Победоносца духовник училища Александр Сандырев, родители суворовцев и другие гости.

В этом году училище, считающееся одним из лучших довузовских образовательных учреждений не только в регионе, но и в стране, выпускает 66 воспитанников. Тринадцать из них завершили учебу с золотой медалью, трое – с серебряной.

После вручения аттестатов об образовании участники церемонии возложат венки и цветы к мемориалу «Черный тюльпан» в память о подвиге военнослужащих, погибших при исполнении служебного долга. Мероприятие завершится прощанием выпускников со Знаменем училища.

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