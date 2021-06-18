18.06.2021 (17:35)

В Смоленской области прошло двухстороннее учение по контрснайперской борьбе

Военнослужащие снайперских подразделений Ельнинской дивизии общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) приняли участие в двухстороннем учении по контрснайперской борьбе. Занятия проходили в Смоленской области на полигоне Дрогобуж.

Снайперы должны были скрытно подготовить несколько огневых позиций по маршруту следования механизированной колонны, а затем обнаружить друг друга прежде, чем колонна техники окажется на расстоянии выстрела.

После обнаружения условного противника военнослужащие делали выстрел по мишени «холодным стволом», так как по условию учений пристрелка была недоступна в связи с вероятностью выдачи огневой позиции. Особое внимание уделялось подготовке ложных позиций.

Всего в учении по контрснайперской борьбе приняло участие около 100 военнослужащих. Для стрельбы были задействованы снайперские винтовки СВД и СВД-С.

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