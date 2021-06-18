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18.06.2021 (17:50)

В хабаровском соединении 12-го Главного управления Минобороны России прошла жеребьёвка всеармейского этапа конкурса «Аварийный район»

Сегодня под руководством главного судьи конкурса «Аварийный район» — заместителя начальника 12-го Главного управления Минобороны России контр-адмирала Андрея Субботина — проведена жеребьёвка, на которой распределены пары и направления прохождения этапов командами-участницами соревнований, судьям вручены сертификаты на право осуществления судейской деятельности в ходе проведения всеармейского этапа конкурса.

Жеребьевка проходила с участием юнармейцев хабаровского отряда «Истоки».

Первыми в борьбу вступят представители Тихоокеанского флота и Воздушно-космических сил, за ними гонку на этапе «Специальная полоса» продолжат команды 12-го Главного управления и МЧС России.

Во всеармейском этапе конкурса на лучшее аварийно-спасательное формирование «Аварийный район» принимают участие 120 специалистов из восьми команд, представляющих 12-е Главное управление, Военно-Морской Флот, Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-космические силы, МЧС и Госкорпорацию «Росатом».

Торжественное открытие соревнований состоится 19 июня на учебно-материальной базе хабаровского соединения 12-го Главного управления Минобороны России.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
РВСН , АрМИ , Аварийный район
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