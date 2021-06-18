18.06.2021 (17:20)

В хабаровском соединении 12 ГУМО создана уникальная учебно-материальная база для проведения всеармейского этапа конкурса «Аварийный район»

В целях подготовки аварийно-спасательных формирований и проведения всеармейского этапа конкурса «Аварийный район» в хабаровском соединении 12-го Главного управления Минобороны России (ГУМО) создана современная учебно-материальная база (УМБ), имитирующая различные условия аварий и полностью отвечающая требованиям к проведению соревнований.

УМБ позволяет осуществлять одновременное продвижение двух команд на всех этапах конкурса. Кроме того, впервые в зону выполнения нормативов по огневой подготовке включен новый элемент — тактическая стрельба.

Рядом с местом проведения соревнований расположена «Партизанская деревня» и выставка военной техники различных лет.

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