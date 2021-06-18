18.06.2021 (18:00)

На Якорной площади Кронштадта пройдет торжественный выпуск свыше 1000 офицеров из высших военно-морских учебных заведений ВУНЦ ВМФ

19 июня в городе воинской и морской славы Кронштадте — колыбели Российского флота и морских традиций — на Якорной площади состоится торжественный воинский ритуал производства в офицеры, вручения кортиков, погон и дипломов выпускникам высших военно-морских образовательных учреждений Военного учебно-научного центра ВМФ.

В торжественный строй встанет свыше 1000 выпускников Военно-морской академии имени Адмирала Флота Советского Союза Н.Г. Кузнецова, Военного института дополнительного профессионального образования, Военно-морского института – Морского корпуса Петра Великого и Военно-морского политехнического института. В мероприятии примут участие около 100 военнослужащих ВМС иностранных государств, завершивших обучение в Военном учебно-научном центре ВМФ России в Санкт-Петербурге.

Церемония пройдет под руководством главнокомандующего ВМФ адмирала Николая Евменова, который обратится к выпускникам с напутственным словом и поздравит новое пополнение офицерского корпуса Военно-Морского Флота России.

Также на церемонии будут присутствовать представители администрации Санкт-Петербурга и Кронштадта, Законодательного собрания Северной столицы, родные и близкие выпускников, ветераны ВМФ, руководство предприятий и организаций оборонно-промышленного комплекса, представители военно-дипломатического корпуса.

Открытием торжественной церемонии выпуска офицеров станут три выстрела салютного орудия с эсминца «Беспокойный» Ленинградской военно-морской базы и колокольный звон Кронштадтского Морского собора.

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