18.06.2021 (17:10)

В Калининграде на территории филиала ВУНЦ ВМФ ВМА пройдет выпуск офицеров

19 июня в 10.00 на территории Калининградского филиала ВУНЦ ВМФ ВМА состоится торжественная церемония выпуска офицеров Военно-Морского Флота России. Среди 120 выпускников – представители свыше 10 регионов России: Ставропольского, Камчатского, Приморского, Краснодарского краёв; республик Башкортостан, Мордовия, Чувашия; Архангельской, Брянской, Владимирской, Вологодской, Калининградской, Курской, Нижегородской областей.

Особенностью церемонии выпуска в военно-морских вузах России является то, что выпускники именно «производятся в офицеры». Поэтому изначально построение проходит в курсантской форме и лишь после вручения погон и кортиков выпускники переодеваются в офицерскую. Традиционно лучшим выпускникам атрибуты флотского офицера вручают боевые адмиралы, прошедшие военную службу на кораблях и подводных лодках ВМФ России. Среди выпускников 2021 года – 4 золотых медалиста и 19 краснодипломников. 6 будущих офицеров получат дополнительные дипломы военных переводчиков.

Специально для гостей и родственников выпускников во время церемонии переодевания молодых офицеров прозвучит «Лейтенантский вальс» в исполнении военного оркестра филиала. Под его мелодию курсанты младших курсов и сводной женской роты факультета высшего образования станцуют вальс. По сложившейся традиции выпускники 2021 года исполнят песню «Флагманский марш». Торжественный ритуал выпуска завершится прощанием выпускников с Боевым Знаменем филиала и прохождением торжественным маршем.

Старейшее высшее учебное заведение региона – ВУНЦ ВМФ «Военно-морская академия» в г. Калининграде готовит офицеров – специалистов командно-инженерного профиля по соответствующим специальностям подготовки с присвоением воинского звания «лейтенант» и квалификации «инженер».

Обучение курсантов-выпускников нынешнего года проводилось по специальностям подготовки: «ракетно-артиллерийское вооружение надводных кораблей», «радиотехника» и «средства связи с подвижными объектами».

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