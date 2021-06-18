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18.06.2021 (17:55)

Экипажи вертолетов Ми-8АМТШ-В и Ми-24 на учении в Сибири уничтожили условного противника неуправляемыми ракетами

Экипажи транспортно-боевых вертолетов Ми-8АМТШ-В и ударных Ми-24 Центрального военного округа (ЦВО) уничтожили условного противника в ходе летно-тактического учения в Сибири.

На завершающем этапе учения летчики отработали вопросы поражения наземных целей, имитирующих танки, легкобронированную технику и живую силу, из 30-мм пушек ГШ-30, пулеметов ПКТ, а также неуправляемыми авиационными ракетами.

Кроме того, в ходе мероприятия экипажи выполнили задачи по визуальной разведке местности, обнаружению и распознаванию различных объектов, подвижных и неподвижных наземных целей условного противника.

В учении, которое проводилось с 16 по 18 июня, было задействовано более 20 вертолетов Ми-8 и Ми-24, свыше 30 единиц наземной военной и специальной техники, а также около 500 человек летного и инженерно-технического состава вертолетного полка и подразделения специального назначения ЦВО.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Авиация , Армейская авиация , Центральный военный округ
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