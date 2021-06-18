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18.06.2021 (16:05)

Подводная лодка «Гепард» торпедировала в Баренцевом море отряд кораблей условного противника

В Баренцевом море в рамках планового тактического учения в полигонах боевой подготовки Северного флота крейсерская атомная подводная лодка «Гепард» отработала торпедную атаку отряда кораблей условного противника с выполнением залповой стрельбы практическим (учебным) боеприпасом.

В качестве надводной цели выступил отряд кораблей Северного флота в составе ракетного крейсера «Маршал Устинов», большого противолодочного корабля «Вице-адмирал Кулаков», большого десантного корабля «Пётр Моргунов» и спасательного буксирного судна «Алтай».

Стрельба была выполнена из подводного положения несколькими торпедами. Выполнение боевого упражнения признано успешным.

Район проведения стрельбы был закрыт для гражданского судоходства.

После выполнения атаки подводники отработали манёвр уклонения и ухода из-под ответного удара.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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