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18.06.2021 (17:30)

Командующий Северным флотом поздравил коллектив редакции газеты «На страже Заполярья» с 84-летием со дня выхода в свет первого номера

Сегодня исполнилось 84 года со дня первого выхода в свет газеты Северного флота «Краснофлотец», преемницей которой является флотское издание «На страже Заполярья». С днём газеты творческий коллектив редакции поздравил командующий Северным флотом Герой России адмирал Александр Моисеев. Он пожелал военным журналистам и техническим работникам успехов в работе, вдохновляющей воинов-североморцев на ратный труд.

Адмирал Александр Моисеев отметил, что флотские средства массовой информации занимают прочное место в системе морально-психологического обеспечения личного состава и успешно укрепляют обороноспособность Северного флота на одном из самых сложных направлений – идеологическом.

В настоящее время газета «На страже Заполярья» является структурным подразделением центрального издания Министерства обороны Российской Федерации «Красная Звезда» и распространяется среди воинских частей и учреждений Северного флота, а также по подписке. Она выпускается еженедельно. На страницах газеты публикуются материалы о боевой подготовке и повседневной деятельности сил и войск флота, а также о современной жизни воинов-североморцев.

При газете действует старейшее в Кольском Заполярье литературное объединение «Полярное сияние», в котором получили путёвку в творческую жизнь известные русские поэты и прозаики прошлого века, например, Николай Рубцов.

Пресс-служба Северного флота
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Метки:
Северный флот
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