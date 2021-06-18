18.06.2021 (16:20)

В Татарстане открыли бюст главному военному прокурору Советского Союза Николаю Афанасьеву

В городе Мамадыш Республики Татарстан состоялось торжественное открытие бюста главному военному прокурору Советского Союза генерал-лейтенанту юстиции Николаю Афанасьеву. В церемонии приняли участие президент Татарстана Рустам Минниханов, военный прокурор Центрального военного округа (ЦВО) Александр Антюфеев, заместитель командующего войсками ЦВО генерал-майор Рустам Миннекаев, военный комиссар региона Сергей Погодин, внучка Николая Афанасьева – Татьяна Соколова, военнослужащие и представители военной прокураторы Казанского гарнизона, общественные деятели, жители города.

Военный прокурор округа Александр Антюфеев отметил, что с именем Николая Афанасьева связаны образование и организация деятельности Главной военной прокуратуры железнодорожного транспорта, которую он возглавлял с 1942 по 1945 год. «Решение об установке бюста – это дань высокого уважения жизненному подвигу Николая Афанасьева в годы войны, его профессиональной самоотдаче, а также самопожертвованию во имя Родины и своего народа», – сказал Антюфеев.

В свою очередь Татьяна Соколова поблагодарила всех, кто принял участие в создании памятника. «Поколение, которому принадлежал мой дед, было особенным. Им очень многое пришлось пережить: Гражданская война, Великая Отечественная война… Но, несмотря на это, они сумели сохранить потрясающее жизнелюбие и оптимизм», – добавила внучка Николая Афанасьева.

Справочно:

Николай Порфирьевич Афанасьев родился в 1902 году в городе Вятка (ныне Киров). В 1910 году, после смерти отца, семья переехала в Мамадыш. Здесь началась его юридическая, правоохранительная карьера.

В 19 лет он уже возглавил Мамадышский уголовный розыск. С 1924 года Николай Афанасьев работал в органах военной прокуратуры Казани, Ростова-на-Дону, Москвы. В 1939 году был назначен заместителем главного военного прокурора Красной Армии. С июня 1941 года – полномочный представитель Прокуратуры СССР в Москве. В 1942–1945 годах возглавлял Главную военную прокуратуру железнодорожного транспорта. С 1945 по 1950 годы – главный военный прокурор СССР. Ушёл из жизни в 1979 году.

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