18.06.2021 (17:15)

В преддверии Дня медработника с медицинскими подразделениями общевойсковой армии ЗВО проведено учение в Воронежской области

В преддверии Дня медицинского работника военнослужащие медицинских подразделений общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО) обеспечили эвакуацию условно раненных в ходе учения на полигонах Криница и Погоново в Воронежской области.

Военные медики совершили марш в район условных боевых действий, где развернули и подготовили к работе специализированные модули переменного объёма. После этого специалисты медподразделений тренировались эвакуировать «пострадавших» в условиях современного боя, в том числе из подбитой гусеничной и колёсной техники. Военнослужащие проводили эвакуацию как в пешем порядке, так и с применением автоперевязочного транспорта АП-2 и бронетранспортёров БТР-80.

После эвакуации военные медики отработали комплекс задач по реанимации «пострадавших» при помощи аппаратов искусственной вентиляции лёгких и дефибрилляторов, а также на манекенах выполняли перевязки и оказание медицинской помощи при различных боевых и тяжёлых травмах.

Всего в учении приняло участие около 100 военных медиков общевойсковой армии ЗВО, было задействовано более 10 единиц специальной техники.

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