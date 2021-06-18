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18.06.2021 (17:45)

Под Оренбургом прошло учение с привлечением более 20 вертолетов ЦВО

На Тоцком полигоне в Оренбургской области проведено учение с экипажами более 20 транспортно-боевых вертолетов Ми-8 и Ми-24 Центрального военного округа (ЦВО).

По замыслу практических действий, экипажи Ми-8 под прикрытием Ми-24 осуществили высадку мобильного эшелона для захвата важного объекта условного противника. Первыми в данный район был переброшен спецназ. Военнослужащие осуществили беспарашютное десантирование из трех вертолетов с помощью специальных канатов и уничтожили дежурные силы противника. Следом в районе высадились мобильные подразделения на квадроциклах.

В ходе учения также была отработана доставка подвесным способом на трех вертолетах боеприпасов, медицинского оборудования и других средств первой необходимости для мобильного эшелона.

Экипажи вертолетов и мобильный эшелон успешно справились с поставленными задачами и получил высокую оценку от руководства учения.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Авиация , Армейская авиация , Центральный военный округ
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