18.06.2021 (17:45)
Под Оренбургом прошло учение с привлечением более 20 вертолетов ЦВО
На Тоцком полигоне в Оренбургской области проведено учение с экипажами более 20 транспортно-боевых вертолетов Ми-8 и Ми-24 Центрального военного округа (ЦВО).
По замыслу практических действий, экипажи Ми-8 под прикрытием Ми-24 осуществили высадку мобильного эшелона для захвата важного объекта условного противника. Первыми в данный район был переброшен спецназ. Военнослужащие осуществили беспарашютное десантирование из трех вертолетов с помощью специальных канатов и уничтожили дежурные силы противника. Следом в районе высадились мобильные подразделения на квадроциклах.
В ходе учения также была отработана доставка подвесным способом на трех вертолетах боеприпасов, медицинского оборудования и других средств первой необходимости для мобильного эшелона.
Экипажи вертолетов и мобильный эшелон успешно справились с поставленными задачами и получил высокую оценку от руководства учения.