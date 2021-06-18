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18.06.2021 (17:00)

Топографы гвардейской танковой армии ЗВО обеспечат более 500 боевых стрельб в летнем периоде обучения

Военнослужащие топографической службы гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) на территории Московской, Нижегородской, Ярославской, Ивановской и Смоленской областях в летнем периоде обучения обеспечат более 500 боевых стрельб артиллерийских подразделений.

Они проведут топогеодезическую подготовку учения на полигонах в районах дислокации соединений и воинских частей танковой армии ЗВО. Применяя топопривязчик 1Т134М, военнослужащие топографической службы оперативно привязываются к позиции и позволяют произвести прицеливание реактивных установок и ствольной артиллерии. Работа будет проведена по средствам системы топографического ориентирования СТО «ТРОНА-1».

В настоящее время военные топографы создают масштабные макеты полигонов танкового объединения ЗВО, для того чтобы организовать управление огнем артиллерийских подразделений на учениях с боевой стрельбой.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Западный военный округ
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