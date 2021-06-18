18.06.2021 (16:45)

В Ленинградской области разведчики ЗВО преодолели уникальную полосу препятствий

В ходе второго этапа конкурса на лучший разведывательный взвод военнослужащие общевойсковой армии Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Ленинградской области, преодолели уникальную полосу препятствий, построенную по специальному проекту.

Ключевым отличием созданного маршрута стала не только его насыщенность, но и общая протяженность. Новая 300-метровая полоса предназначена для совершенствования навыков разведчиков в преодолении различных препятствий в составе подразделения, что значительно способствует развитию у военнослужащих чувства взаимовыручки и ответственности за выполнение задачи перед товарищами.

Перед преодолением полосы предусматривалось обязательное совершение 5-километрового марш-броска со штатным стрелковым оружием и амуницией.

Кроме того, разведчики сдали обязательные нормативы по физической и военно-медицинской подготовкам, радиационной, химической и биологической защите.

Во втором этапе состязаний принимают участие около 150 представителей разведывательных подразделений общевойсковой армии ЗВО. Впереди военнослужащим предстоит продемонстрировать навыки ведения разведывательно-поисковых действий на незнакомой местности, скрытного передвижения и стрельбы из различных видов оружия.

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