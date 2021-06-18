18.06.2021 (16:35)

Артиллеристы ЗВО уничтожили огневые позиции условного противника из крупнокалиберных минометов

В Нижегородской области на полигоне Мулино в рамках занятий по сплачиванию артиллерийских взводов в отдельной танковой бригаде гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) военнослужащие провели боевые стрельбы из 120-мм минометов 2С12 «Сани».

Особенностью мероприятия стало применение артиллеристами переносных радиолокационных комплексов разведки и контроля стрельбы «Аистёнок». Эти комплексы позволили обнаружить минометные позиции условного противника в 2,5 километрах от огневого рубежа. По полученным разведданным военнослужащие нанесли удар из минометов, тем самым уничтожив огневые позиции условного противника.

Всего в стрельбах приняло участие порядка 100 военнослужащих и было задействовано свыше 20 единиц вооружения, военной и специальной техники отдельной танковой бригады танкового объединения ЗВО.

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