18.06.2021 (16:35)
Артиллеристы ЗВО уничтожили огневые позиции условного противника из крупнокалиберных минометов
В Нижегородской области на полигоне Мулино в рамках занятий по сплачиванию артиллерийских взводов в отдельной танковой бригаде гвардейской танковой армии Западного военного округа (ЗВО) военнослужащие провели боевые стрельбы из 120-мм минометов 2С12 «Сани».
Особенностью мероприятия стало применение артиллеристами переносных радиолокационных комплексов разведки и контроля стрельбы «Аистёнок». Эти комплексы позволили обнаружить минометные позиции условного противника в 2,5 километрах от огневого рубежа. По полученным разведданным военнослужащие нанесли удар из минометов, тем самым уничтожив огневые позиции условного противника.
Всего в стрельбах приняло участие порядка 100 военнослужащих и было задействовано свыше 20 единиц вооружения, военной и специальной техники отдельной танковой бригады танкового объединения ЗВО.