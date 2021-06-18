18.06.2021 (16:15)

Малый десантный корабль на воздушной подушке «Евгений Кочешков» прибыл в Санкт-Петербург для участия в Международном военно-морском салоне

Малый десантный корабль на воздушной подушке (МДКВП) «Евгений Кочешков» Балтийского флота прибыл в Санкт-Петербург для участия в X Международном военно-морском салоне.

В настоящее время экипаж корабля проводит необходимую подготовку материальной части для участия в показе.

Помимо МДКВП «Евгений Кочешков», около 10 кораблей, судов и катеров различных классов примут участие в работе MBMC-2021, который пройдет в Санкт-Петербурге с 23 по 27 июня.

В экспозиции салона войдут корвет «Сообразительный», базовый тральщик «Александр Обухов», малые ракетные корабли «Зеленый Дол» и «Одинцово», десантный катер «Мичман Лермонтов», дизель-электрическая подводная лодка «Санкт-Петербург», а также противодиверсионные, патрульные и водолазные катера, водолазные катера и морские буксиры. В ближайшее время корабли Балтийской военно-морской базы совершат переход в Кронштадт для участия в работе MBMC-2021.

После завершения работы военно-морского салона командованием Балтийского флота спланирован межбазовый переход кораблей-участников форума к местам постоянного базирования.

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