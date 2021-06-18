18.06.2021 (16:00)

Зенитчики армейского корпуса Балтийского флота приняли участие в учении по уничтожению воздушных целей

В рамках планового учения с подразделениями гвардейского зенитного ракетного полка армейского корпуса Балтийского флота, на вооружении которого находятся зенитные ракетные системы «Тор-М2», прошло учение по отражению ударов средств воздушного нападения противника.

Комплексы в составе колонны совершили более чем 50-километровый марш на один из полигонов Калининградской области. Там военнослужащие произвели поиск, обнаружение и уничтожение воздушных целей, выполнив при этом электронные пуски.

Всего было уничтожено более 20 целей, имитировавших беспилотные летательные аппараты, самолеты и вертолеты противника. Моделирование целей и расчет попадания ракет производился с помощью специально разработанного программного обеспечения для тренажера ЗРК Тор-М2.

К учению привлекался личный состав зенитно-ракетного дивизиона и подразделения обеспечения зенитно-ракетного полка – всего более 100 военнослужащих. Всего было задействовано 20 единиц военной и специальной техники.

Справочно:

Комплекс «Тор» – это современный многоцелевой ЗРК ближнего радиуса действия, который отличается высокой мобильностью. Данный зенитно-ракетный комплекс в состоянии обеспечить успешное решение боевых задач в любой обстановке, даже в условиях активного радиопротиводействия со стороны противника. Помимо различных аэродинамических целей, ЗРК в состоянии бороться с обширным количеством ракет.

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