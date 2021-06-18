18.06.2021 (15:45)

Акцию «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» в городе Ишим Тюменской области посетило более 6 тыс. человек

За время стоянки тематического поезда в городе Ишим Тюменской области акцию «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» посетило более 6 тыс. человек.

Торжественная встреча эшелона прошла на железнодорожном вокзале. В ней приняли участие военный комиссар Тюменской области полковник Алексей Куличко, военнослужащие инженерного саперного полка Центрального военного округа (ЦВО), курсанты Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, представители администрации города, ветераны, юнармейцы.

Вниманию гостей мероприятия были представлены 17 тематических вагонов, внутри которых размещены разнообразные выставки, посвящённые развитию Вооружённых Сил РФ, истории Великой Отечественной войны, юнармейскому движению и работе военных медиков в период пандемии. Посетители осмотрели современные образцы российской военной техники и трофеи из Сирийской Арабской Республики. Желающие попробовали солдатскую кашу из полевых кухонь и горячий чай.

Кроме того, военнослужащие инженерного саперного полка и ветераны локальных конфликтов развернули копию Знамени Победы размером 20 на 30 метров. Также для гостей выставки выступили вокально-инструментальный ансамбль «Порт-Артур» мотострелкового соединения, дислоцированного городе Алейск Алтайского края, и творческие коллективы МАУК «Объединенный Ишимский Городской культурный центр» совместно с отрядом Юнармейского движения «Сибиряки».

Масштабная военно-патриотическая акция «Мы – армия страны! Мы – армия народа!» стартовала 25 апреля с Киевского вокзала Москвы. Акция завершится 27 июня праздничными мероприятиями в подмосковном парке «Патриот».

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