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18.06.2021 (16:30)

Подразделения Черноморского флота помогут жителям Крыма преодолеть последствия сильного ливня

Подразделения Черноморского флота окажут помощь жителям населённых пунктов Республики Крым в преодолении последствий выпавших обильных осадков.

С просьбой об оказании помощи к командованию Черноморского флота обратилось руководство Республики Крым.

Мобильные отряды военнослужащих на автомобильной технике повышенной проходимости находятся в готовности и будут привлекаться к оказанию помощи жителям пострадавших от непогоды населённых пунктов по согласованию с местными администрациями.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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