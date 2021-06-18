18.06.2021 (16:30)
Подразделения Черноморского флота помогут жителям Крыма преодолеть последствия сильного ливня
Подразделения Черноморского флота окажут помощь жителям населённых пунктов Республики Крым в преодолении последствий выпавших обильных осадков.
С просьбой об оказании помощи к командованию Черноморского флота обратилось руководство Республики Крым.
Мобильные отряды военнослужащих на автомобильной технике повышенной проходимости находятся в готовности и будут привлекаться к оказанию помощи жителям пострадавших от непогоды населённых пунктов по согласованию с местными администрациями.
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