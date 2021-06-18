18.06.2021 (15:30)

Ухудшение погодных условий в пунктах базирования не повлияло на уровень боевой готовности сил Черноморского флота

В связи с неблагоприятными погодными условиями в пунктах базирования кораблей Черноморского флота в Крыму и на Кавказском побережье были проведены дополнительные мероприятия по обеспечению безопасной стоянки сил флота.

На кораблях и вспомогательных судах Черноморского флота заведены дополнительные швартовые концы, усилена дежурно-вахтенная служба, произведена герметизация кораблей и закреплено по штормовому оборудование верхних палуб.

Экипажи осуществляют постоянный мониторинг атмосферного давления, скорости ветра и волнения моря. Проверены и готовы к применению средства борьбы за живучесть, аварийные партии приведены в повышенную готовность.

Ухудшение метеоусловий не повлияло на уровень боевой готовности соединений и воинских частей Черноморского флота, дежурные силы несут службу в штатном режиме.

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