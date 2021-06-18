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18.06.2021 (15:15)

Военнослужащие подразделений антитеррора Серпуховского отдельного радиотехнического узла отразили нападение условного противника

В Серпуховском отдельном радиотехническом узле (ОРТУ) Главного центра предупреждения о ракетном нападении 15 армии Воздушно-космических сил особого назначения прошла комплексная тренировка по противодействию терроризму.

Военнослужащие отработали действия по отражению нападения противника на объекты ОРТУ, по развертыванию оперативных групп, по действию подразделений антитеррора и других дежурных подразделений, сил и средств, предназначенных для ликвидации последствий террористических актов.

В ходе тренировки были также отработаны действия суточного наряда и подразделений антитеррора при обнаружении подозрительных предметов и бесхозных вещей.

Отдельный радиотехнический узел, расположенный на территории Жуковского района, Калужской области, входит в состав Главного центра предупреждения о ракетном нападении. На вооружении узла стоят современные космические аппараты и высокотехнологичная аппаратура и оборудование, позволяющие круглосуточно обнаруживать старты баллистических и других видов ракет в любой точке мира в любое время и любой обстановке.

Более 95% всех запусков первым обнаруживает именно этот радиотехнический узел. В 2021 году войсковой части исполнится 50 лет.

Департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации
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Метки:
Антитеррор
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