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18.06.2021 (14:45)

Автоинспекторы российской военной базы Кант провели занятие по Правилам дорожного движения в детском саду Киргизии

Сотрудники территориальной военной автомобильной инспекции (ВАИ) объединенной российской военной базы Кант в Киргизии провели занятие по Правилам дорожного движения с воспитанниками детского сада «Умут».

Военные автоинспекторы объяснили воспитанникам старшей группы значения дорожных знаков, сигналов светофора и правила пересечения проезжей части. Сотрудники территориальной ВАИ продемонстрировали детям учебный фильм о необходимости соблюдений Правил дорожного движения и провели с ними викторину по изученному материалу.

Справочно:

Объединенная российская военная база Кант является частью Коллективных сил быстрого развертывания и участвует в обеспечении безопасности воздушного пространства государств ОДКБ. На вооружении соединения имеются штурмовики Су-25 и вертолеты Ми-8.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Киргизия , ВАИ
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