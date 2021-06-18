18.06.2021 (14:30)

Иностранные выпускники Военной академии Генштаба направят полученные знания на обеспечение мира и стабильности в своих странах

В России рассчитывают на то, что иностранные выпускники Военной академии Генерального штаба (ВАГШ) Вооружённых сил РФ направят полученные знания на обеспечение стабильности в своих государствах. Такое заявление сделал начальник ВАГШ ВС РФ генерал-полковник Владимир Зарудницкий на торжественной церемонии вручения дипломов выпускникам академии.

– Хочу отметить высокий уровень подготовки и организованности выпускников зарубежных государств, завершивших сегодня обучение в академии Генерального штаба. Уверен, что полученные знания будут направлены на обеспечение мира и стабильности в ваших государствах, способствовать укреплению взаимного доверия и развитию международного военного сотрудничества между нашими странами, – заявил Владимир Зарудницкий.

Он отметил, что коллектив академии старался создать выпускникам все условия для успешного освоения ими военной науки на качественно новом уровне.

– Мы вместе с вами прошли все трудности, в том числе созданные непростыми условиями пандемии. Несмотря ни на что, в ходе обучения вы имели возможность раскрыть весь свой творческий потенциал, по-новому оценить проблемные вопросы не только по подготовке органов военного управления и войск, но и обеспечению национальной безопасности государства в целом, – сказал начальник академии.

По его убеждению, полученные знания, помноженные на служебный и жизненный опыт, «позволят выпускникам вуза решать самые сложные задачи, поставленные руководством министерства обороны и государства в любой обстановке».

Лучшим выпускникам вуза впервые вручены медали «За отличное окончание Военной академии Генерального штаба». Медаль имеет две степени. Первой, золотой, удостаиваются военнослужащие, сдавшие все экзамены, зачеты и итоговые аттестационные испытания с оценкой «отлично». Медалью второй степени, серебряной, награждаются выпускники, получившие наряду с отличными не более 30% хороших оценок. Медаль выполнена на основе исторических образцов императорской академии. На её лицевой стороне – изображение женской фигуры, возлагающей лавровый венок на голову коленопреклонного воина. По кругу – рельефная надпись: «Достойному в науках».

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