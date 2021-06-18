18.06.2021 (13:55)

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России вручил дипломы выпускникам ВАГШ ВС РФ

Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил России – первый заместитель Министра обороны Российской Федерации генерал армии Валерий Герасимов вручил дипломы выпускникам Военной академии Генерального штаба ВС РФ. На церемонии вручения он отметил, что современные опасности и внешние угрозы требуют новых подходов к обеспечению национальной безопасности и обороны страны.

«Важным звеном в этом процессе является подготовка военных кадров стратегического уровня, получающих образование в ведущем военно-учебном заведении страны — Военной академии Генерального штаба», — заявил Валерий Герасимов.

Начальник Генштаба ВС РФ также добавил, что военно-политическая обстановка в мире остаётся напряжённой. Не снижается военная активность НАТО вблизи российских границ. Продолжаются вооружённые конфликты, сохраняется угроза со стороны международного терроризма. Военная сила всё чаще становится инструментом решения международных проблем. Современные опасности и угрозы Российской Федерации требуют новых подходов к обеспечению национальной безопасности, обороны страны и строительству Вооружённых Сил.

Генерал армии Валерий Герасимов поздравил командование и личный состав академии с очередным выпуском слушателей, напомнив, что сегодня в ВАГШ ВС РФ обучаются военнослужащие иностранных государств, с которыми у Российской Федерации единые приоритеты.

«Выпускников академии всегда отличали высокий профессионализм, широкий военный кругозор, развитые способности к аналитической работе и принятию всесторонне обоснованных решений. Сегодня в общем строю находятся представители вооружённых сил иностранных государств, с которыми Российскую Федерацию объединяют единые приоритеты — добрососедство, взаимное доверие, взаимовыгодное сотрудничество, региональная стабильность», — сказал начальник российского Генштаба.

Валерий Герасимов выразил уверенность, что с этими государствами у России сохранятся единый вектор и динамика отношений в военной сфере, а количество совместных мероприятий международного военного сотрудничества увеличится.

По словам начальника Генерального штаба, за 189 лет в стенах ВАГШ подготовлено более 25 тыс. генералов, адмиралов и офицеров для Вооружённых Сил страны. Кроме того, в академии прошли обучение несколько тысяч иностранных военных специалистов из дружественных государств.

Валерий Герасимов поблагодарил личный состав академии за сохранение и приумножение её традиций и высокий профессионализм, поздравил командование, научно педагогический состав с очередным выпуском высококвалифицированных военных специалистов, а всех выпускников — с успешным завершением обучения.

Начальник Генштаба также передал поздравления Министра обороны РФ генерала армии Сергея Шойгу.

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