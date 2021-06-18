18.06.2021 (11:45)

Воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища во Владивостоке завершили корабельную практику

Воспитанники филиала Нахимовского военно-морского училища (ВМУ) во Владивостоке завершили корабельную практику. За десять ходовых суток и два дня стоянки в Корсакове и Южно-Курильске нахимовцы на борту большого десантного корабля Тихоокеанского флота «Ослябя» прошли 2,1 тыс. морских миль.

Учащиеся 11 классов Владивостокского филиала Нахимовского ВМУ совершили переход из Японского в Охотское море, прошли вдоль островов Большой Курильской гряды, через проливы Буссоль и Екатерины.

Во время корабельной практики нахимовцы знакомились с боевой и повседневной организацией корабля, несли штурманские вахты под руководством курсантов Тихоокеанского высшего военно-морского училища имени С.О. Макарова, дублировали ходовую вахту корабля, изучали историко-географический аспект маршрута перехода в рамках цикла занятий «Имена на карте».

Во время запланированной стоянки в Корсакове нахимовцы возложили венки к обелиску на центральной площади города в память о советских моряках, павших в августе 1945 года при освобождении Сахалина от японских милитаристов. Побывали участники морского похода и в историческом парке «Победа» в Южно-Сахалинске.

После Корсакова большой десантный корабль Тихоокеанского флота «Ослябя» продолжил морской путь на Курилы, где участники похода ознакомились с местными достопримечательностями и даже окунулись в горячие источники. С песней и флагом училища нахимовцы прошли по главной улице Южно-Курильска.

По возвращении в родной порт Владивосток нахимовцы стали участниками торжественной церемонии, в которой приняли участие начальник филиала Нахимовского ВМУ контр-адмирал Владимир Бураков, заместитель начальника филиала по воспитательной работе Сергей Рязанов, педагоги и воспитатели филиала, курсанты ТОВВМУ имени С.О. Макарова, а также экипаж большого десантного корабля «Ослябя».

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