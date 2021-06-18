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18.06.2021 (14:15)

Под Самарой на Рощинском полигоне пройдёт «Гонка Героев»

19 июня в Самарской области на полигоне Рощинский Центрального военного округа (ЦВО) впервые после пандемии коронавируса пройдёт военно-спортивная игра «Гонка Героев».

В этом году участников ожидает 10-километровая трасса и 37 испытаний: рукоходы, переправы, рвы, поля с колючей проволокой и другие, включая финальное испытание «Эверест».

Для тех, кто не готов принять участие в состязании, но хочет поболеть за своих друзей или просто ощутить дух спортивного авантюризма будет организована фан-зона. Посетители также смогут посмотреть показательные выступления мотострелковых подразделений 2-й общевойсковой армии, выставку военной техники и вооружения и концертную программу.

Для зрителей и участников «Гонки Героев» будут организованы бесплатные автобусы из Самары: от ДК им. Литвинова и автостанции Аврора. Отправка из Самары на полигон Рощинский с 07.00 до 13.00 по мере заполняемости. Отправка с полигона Рощинский в Самару с 14:30 до 21:00 ч.

Справочно:

«Гонка Героев» – это военно-спортивное состязание, созданное при поддержке Министерства обороны России на основе испытаний для подготовки бойцов спецподразделений. Несмотря на профессионально-спортивные корни забега, его участникам не обязательно обладать физической подготовкой на уровне мастера спорта: опытные инструкторы всегда поддержат в прохождении любого сложного участка дистанции. Поклонники экстремального забега есть по всей России, а само мероприятие проходит в различных регионах. Ежегодно оно собирает в общей сложности до полумиллиона человек.

Пресс-служба Центрального военного округа
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Метки:
Центральный военный округ , Гонка Героев
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