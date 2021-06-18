18.06.2021 (14:00)

На Кавказе к полевым занятиям приступили более 2 тыс. гранатометчиков ЮВО

На Северном Кавказе и Закавказье к полевым занятиям приступили более 2 тыс. гранатометчиков соединений и воинских частей 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО).

С участием военнослужащих пройдут порядка 200 занятий с практическими стрельбами из автоматического станкового гранатомета АГС-17 «Пламя» и ручного противотанкового гранатомета РПГ-7В.

Гранатометчики с места и в движении будут вести огонь по неподвижным и движущимся мишеням, а также по групповым целям. Они отработают скрытное перемещение на поле боя, оборудование и маскировку позиций.

Военнослужащие будут использовать гранаты повышенной пробиваемости ПГ-7ВЛ и гранатометные выстрелы ВОГ-17. Половина занятий пройдет в темное время суток с применением приборов ночного видения.

На завершающем этапе сборов пройдут комплексные контрольные занятия (выходной контроль) в целях определения степени боевой выучки военнослужащих и готовности к действиям как самостоятельно, так и в составе подразделений.

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