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18.06.2021 (13:45)

Молодые летчики ЮВО выполнили полеты на фронтовых бомбардировщиках Су-24М в небе Волгоградской области

Офицеры авиационного полка Южного военного округа (ЮВО) – выпускники Краснодарского высшего военного авиационного училища летчиков имени Героя Советского Союза А.К. Серова выполнили полёты на фронтовых бомбардировщиках Су-24М в Волгоградской области.

Летчики под руководством опытных инструкторов выполнили полеты на скоростях от 500 до 1000 км/ч на высотах до 1000 м.

В июле экипажи Су-24М примут участие в летно-тактических учениях, в ходе которых отработают задачи по уничтожению групповых наземных целей, имитирующих легкую бронетехнику и командные пункты противника, выполнят маневры по уклонению от истребительной авиации и совершат посадку на незнакомом аэродроме.

Главной целью лётной смены являлась подготовка молодых летчиков к действиям в различных метеоусловиях днем и ночью, а также к полётам в составе пар на малой и сверхмалой высоте.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Авиация , Фронтовая авиация , Южный военный округ
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