18.06.2021 (13:30)

В Южной Осетии снайперы ЮВО ведут стрельбу по беспилотникам условного противника

Снайперские пары российской военной базы 58-й общевойсковой армии Южного военного округа (ЮВО) в Южной Осетии приступили к освоению стрельбы из укрытий по беспилотникам условного противника.

По замыслу учения противник попытался провести разведку на территории военных объектов с помощью беспилотных летательных аппаратов (БЛА). Военнослужащие ЮВО с помощью радиолокационных станций обнаружили эти беспилотники еще до подлета к территории.

Информация о них поступила на пульт дежурного, затем снайперы оперативно выдвинулись на заранее подготовленные позиции, откуда вели визуальное наблюдение. Контроль за целями осложнял туман, из-за которого БЛА сливались с окружающей обстановкой и скрывались из виду. Военнослужащие вели стрельбу на рекордной дальности до 1,3 км.

На учении в качестве мишеней также использовались воздушные шары с гелием. Военнослужащие запускали их по одному на расстоянии от 300 до 700 м в различном темпе. Снайперская пара должна была оперативно выявить цели и минимальным количеством боеприпасов поразить их. Для того чтобы придать шару скорость и непредсказуемость его полета, упражнение выполнялось в ветреную погоду.

Всего в учении приняли участие свыше 100 военнослужащих ЮВО, было задействовано более 30 единиц вооружения и техники базы. Тренировки проводились совместно с расчетами многофункциональных БЛА.

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