Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.06.2021 (13:15)

Под Волгоградом состоялась тренировка специалистов РХБ защиты ЮВО

В Волгоградской области со специалистами радиационной, химической и биологической (РХБ) защиты Южного военного округа (ЮВО) проведена комплексная тренировка в рамках единого дня РХБ защиты.

На пункты управления соединений и воинских частей поступили сигналы о применении условным противником химического оружия. Штатные расчеты РХБ защиты были приведены в повышенные степени боевой готовности. Военнослужащим была поставлена задача выявить очаг «заражения», оценить уровень угрозы и передать информацию об обстановке в штаб округа по штатным каналам связи.

Для создания обстановки, приближенной к боевой, было израсходовано около 60 дымовых шашек, дым которых распространился на площадь до 1,5 кв. км.

В ходе тренировки также отрабатывались действия с расчетами РХБ разведки, в том числе с применением специальных разведывательных химических машин. Специалисты подразделений РХБ защиты выполнили развертывание и подготовку к работе машин аэрозольного противодействия и разведывательных химических машин, провели полную обработку техники, вооружения и объектов в зоне условного заражения.

Также военнослужащие в течение суток занимались повседневной деятельностью в обстановке применения условным противником оружия массового поражения, проведя в средствах защиты более 2 часов.

Специалисты сдали нормативы по надеванию общевойскового защитного комплекта, по частичной специальной обработке стрелкового оружия, отрабатывали действия при преодолении зараженных участков местности.

В тренировке приняли участие более 2 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано около 200 единиц вооружения и техники, в том числе машины химической разведки РХМ-6 (применяется для дистанционного обнаружения отравляющих и поражающих веществ), авторазливочные станции АРС-14КМ (для специальной обработки техники), термодымовая аппаратура ТДА-2К (для постановки аэрозольных завес).

Пресс-служба Южного военного округа
Новости по теме:
Танкисты ЮВО из Абхазии выполнили стрельбы в Краснодарском крае
Военные инженеры ЮВО из Ростовской области примут участие в реконструкции битвы под Сталинградом
На полигонах Абхазии и Адыгеи более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО выполнили боевые стрельбы в составе рот и экипажей бронемашин
В Ростовской области командующие объединениями ЮВО выполнили упражнения боевых стрельб из БТР-82А

Метки:
Войска РХБ защиты , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false