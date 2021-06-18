18.06.2021 (13:00)
Танкисты ЮВО из Абхазии выполнили стрельбы в Краснодарском крае
В ходе полевого выхода на полигоне в Краснодарском крае танкисты российской военной базы Южного военного округа (ЮВО) в Абхазии выполнили боевые стрельбы. Экипажи с места и в движении поразили более 200 появляющихся и движущихся мишеней штатным 125-мм снарядом из орудий танков Т-72Б3. Максимальная дальность до целей составляла 2 тыс. м.
При стрельбе в ночное время суток танкисты применяли приборы ночного видения ТВН-5.
Также механики-водители Т-72Б3 совершенствовали навыки вождения в сложной местности, преодолевая различные препятствия, такие как ограниченные проходы в минно-взрывных заграждениях, колейные мосты.
Следующим масштабным этапом боевой учебы танкистов станет участие в командно-штабных учениях в составе разнородных подразделений российской военной базы ЮВО.
В мероприятии приняли участие более 100 военнослужащих ЮВО, было задействовано порядка 30 единиц военной техники, в том числе бронированные автомобили КамАЗ «Мустанг». При проведении боевых стрельб экипажами бронемашин было израсходовано около 300 танковых снарядов.