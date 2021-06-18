18.06.2021 (12:45)

Военные инженеры ЮВО из Ростовской области примут участие в реконструкции битвы под Сталинградом

Специалисты понтонно-переправочного подразделения инженерного соединения Южного военного округа (ЮВО) завершили переход по внутренним водным путям в рамках патриотической акции «Сплав Памяти», посвященной 80-летию начала Великой Отечественной войны.

Инженеры прибыли в конечный пункт водного маршрута — Волгоград. Завершением акции станет военно-историческая реконструкция переправы советских войск через Волгу в ходе Сталинградской битвы.

22 июня понтонные подразделения пройдут парадным строем вдоль историко-мемориального комплекса «Мамаев курган» вместе с подразделениями, прибывшими из Центрального и Западного военных округов.

Также на центральной набережной Волгограда состоится торжественное мероприятие по случаю прибытия всех участников перехода. В мероприятии примут участие военнослужащие и ветераны Вооруженных Сил Российской Федерации, представители органов местного самоуправления, городского Совета ветеранов, юнармейцы, студенты, жители и гости города-героя.

Участники мероприятия смогут посетить выставку «Без нас — никто!», где будут представлены образцы инженерной техники времен Второй мировой войны, а также современные образцы вооружения и экипировки.

Посетители увидят мобильный инженерный комплекс разминирования, специальный автомобиль группы разминирования, снаряжение сапера и понтонера, новейшие защитные костюмы ОВР-2-02 и «Доспехи-КП-М», применяемые в Сирии, а также водолазное военно-инженерное снаряжение, новейшие робототехнические комплексы «Сфера», «Скарабей», «Кобра-1600», инженерные боеприпасы различных периодов, приборы поиска и обнаружения взрывоопасных предметов (миноискатели, бомбоискатели, кабелеискатели).

Также в экспозиции представят уникальную коллекцию боевых трофеев сирийской армии, в том числе самодельные взрывные устройства, пояс и жилет террориста-смертника.

В путь по рекам Ростовской и Волгоградской области военные инженеры ЮВО отправились 1 июня из города Каменск-Шахтинский, преодолев более 600 км. Всего в переходе инженерных подразделений трех военных округов ВС РФ принимают участие свыше 150 военнослужащих, задействовано более 100 единиц военной и специальной техники, в том числе речные и береговые звенья из состава современных понтонных парков, а также новейшие буксирно-моторные катера.

В ходе перехода с каждым понтонным подразделением проводились тактико-специальные учения, на которых военнослужащие отработали более 30 специальных задач по предназначению.

Специалисты инженерной бригады из Ростовской области были в числе тех, кто с первого дня Великой Отечественной войны сражался с врагом. Военные инженеры возводили оборонительные рубежи, наводили переправы, шли вместе с пехотинцами, танкистами и артиллеристами.

Воинское формирование принимало участие в контртеррористической операции на Северном Кавказе и в Сирийской Арабской Республике. В этом году военные инженеры ЮВО отметили две юбилейных даты: 320-летие со дня основания инженерных войск и 80-летие бригады.

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