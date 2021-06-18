18.06.2021 (12:30)

На полигонах Абхазии и Адыгеи более 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО выполнили боевые стрельбы в составе рот и экипажей бронемашин

На полигонах Абхазии и Адыгеи завершилось боевое слаживание ротного звена, расчетов и экипажей боевых машин российской военной базы Южного военного округа (ЮВО).

Военнослужащие из штатного вооружения поразили мишени, имитирующие танки, легкобронированную технику, летательные аппараты, а также живую силу противника. Огонь велся из ручных противотанковых гранатометов РПГ-7, ручных пулеметов «Печенег» и крупнокалиберных орудий бронемашин.

Военнослужащие закрепили навыки действий в составе ротного звена в обороне и на марше, в частности, при ведении инженерной разведки местности, путей и маршрутов выдвижения. При выполнении задач также использовались средства маскировки и постановки дымовых завес.

Следующим этапом плановой учебы личного состава станет боевое слаживание батарей. Всего в дневных и ночных боевых стрельбах в составе ротного звена приняли участие свыше 1,5 тыс. военнослужащих ЮВО, было задействовано более 100 единиц современной техники, в том числе танки Т-72Б3 и бронетранспортеры БТР-82АМ.

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