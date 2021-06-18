18.06.2021 (12:15)

В Ростовской области командующие объединениями ЮВО выполнили упражнения боевых стрельб из БТР-82А

В целях определения рейтинга профессионально-должностной подготовки командующих общевойсковыми объединениями Южного военного округа (ЮВО) на полигоне Кадамовский в Ростовской области состоялись боевые стрельбы из вооружения бронетранспортеров БТР-82А. Оценивал действия командармов и их заместителей в роли командиров и наводчиков боевых машин лично командующий войсками округа генерал армии Александр Дворников.

Ранее на полигоне Кадамовский состоялись танковые стрельбы с участием командующих общевойсковыми объединениями округа. Генералы выполнили упражнения контрольных стрельб из танков Т-72Б3, заняв места наводчиков-операторов и командиров боевых машин.

В соответствии с решением командующего войсками ЮВО к контрольным занятиям по огневой подготовке привлечены командиры общевойсковых объединений, а также всех мотострелковых дивизий и бригад военного округа.

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