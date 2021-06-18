18.06.2021 (12:05)

На Северном Кавказе в учении по десантированию в глубокий тыл противника приняли участие более 2 тыс. спецназовцев ЮВО

В горной и предгорной местности Северного Кавказа более 2 тыс. военнослужащих соединений специального назначения Южного военного округа (ЮВО) приняло участие в тактико-специальном учении по десантированию с парашютом в глубокий тыл противника. Также впервые было привлечено к мероприятию более 300 военнослужащих по призыву, распределенных в соединения спецназа ЮВО.

Десантирование выполнялось в полном снаряжении со штатным оружием в диапазоне высот от 600 до 800 м из вертолетов армейской авиации Ми-8АМТШ «Терминатор». Оно проходило как в дневное, так и ночное время суток и в сложных условиях местности, в том числе в труднодоступных участках лесного массива и в высокогорье.

После прыжка военнослужащие в составе подразделений совершили марш-броски в районы сосредоточения, а затем на бронеавтомобилях «Тайфун», «Тигр» и «Рысь» преодолели более 400 км по пересеченной местности в пункты постоянной дислокации. С воздуха высадившиеся группы прикрывала пара вертолетов Ка-52 «Аллигатор».

Перед получением допуска к прыжкам военнослужащие отрабатывают безопасное приземление, укладку парашютов и действия при возникновении нештатных ситуаций на специальных тренажерах воздушно-десантного комплекса.

Также с отрядами спецназа были проведены занятия по загрузке на борт вооружения, военной техники и грузов военного назначения, по креплению оружия и снаряжения при десантировании в полной экипировке.

Всего в 2021 году спецназ ЮВО совершил более 20 тыс. прыжков с парашютами Д-6 и Д-10 как на специализированные учебно-тренировочные площадки, так и на незнакомые полигоны и необорудованные участки местности.

Новости по теме:

Метки:



Идет получение информации... Идет получение информации... 1 2 3 4 5 -Не проголосовано- Оцените информацию на данной странице