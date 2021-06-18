18.06.2021 (11:00)

В Приднестровье прошло занятие с российскими военнослужащими по специальной подготовке на миротворческом посту

В мотострелковых подразделениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло практическое занятие по специальной подготовке российского воинского контингента миротворческих сил.

По замыслу занятия личный состав поста проводил осмотр транспортных средств, проезжающих через контрольно-пропускной пункт. Одно из них, предпринимавшее попытку провоза в зону безопасности запрещенных предметов, не выполнило законные требования российских военнослужащих осуществить остановку для осмотра на наличие оружия, боеприпасов и наркотических веществ.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ отработали действия принудительной остановки транспорта, применив спецсредство «Ёж». После этого условный противник оказал сопротивление. Личный состав занял огневые позиции и задержал противника, тем самым предотвратив попытку провоза в зону безопасности запрещенных предметов.

Практические занятия по специальной подготовке российского воинского контингента миротворческих сил проходят на специально оборудованном учебном месте, которое полностью имитирует миротворческий пост. Занятие носило плановый характер.

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