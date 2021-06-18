Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.06.2021 (11:00)

В Приднестровье прошло занятие с российскими военнослужащими по специальной подготовке на миротворческом посту

В мотострелковых подразделениях Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло практическое занятие по специальной подготовке российского воинского контингента миротворческих сил.

По замыслу занятия личный состав поста проводил осмотр транспортных средств, проезжающих через контрольно-пропускной пункт. Одно из них, предпринимавшее попытку провоза в зону безопасности запрещенных предметов, не выполнило законные требования российских военнослужащих осуществить остановку для осмотра на наличие оружия, боеприпасов и наркотических веществ.

Военнослужащие ОГРВ ПРРМ отработали действия принудительной остановки транспорта, применив спецсредство «Ёж». После этого условный противник оказал сопротивление. Личный состав занял огневые позиции и задержал противника, тем самым предотвратив попытку провоза в зону безопасности запрещенных предметов.

Практические занятия по специальной подготовке российского воинского контингента миротворческих сил проходят на специально оборудованном учебном месте, которое полностью имитирует миротворческий пост. Занятие носило плановый характер.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
Более 550 огневых задач выполнили курсанты и слушатели Михайловской военной артиллерийской академии на полигоне в Ленинградской области
Кронштадтские кадеты прошли шлюпочную практику на базе Черноморского высшего военно-морского училища
В Санкт-Петербурге в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи состоится открытие выставки
На базе артиллерийской бригады общевойсковой армии ЗВО состоялось торжественное открытие филиала парка «Патриот»

Метки:
Западный военный округ , Приднестровье
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false