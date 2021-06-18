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18.06.2021 (10:45)

Экипажи Су-34 ЗВО уничтожили условного противника ракетно-бомбовыми штурмовыми ударами

В Воронежской области на территории истребительного авиационного полка Ленинградской армии военно-воздушных сил и противовоздушной обороны Западного военного округа (ЗВО) прошло лётно-тактическое учение с экипажами истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Они выполнили элементы воздушного боя, такие как нанесение ракетно-бомбовых штурмовых ударов по объектам, имитирующим командные пункты, скопления живой силы и техники противника. Также летчики отработали подавление средств противовоздушной обороны противника при помощи бортового радиоэлектронного комплекса «Хибины».

В качестве авиационных средств поражения применялись ракеты С-13 класса «воздух-поверхность», управляемые ракеты ближнего маневренного боя Р-73, а также 30-мм авиационные пушки ГШ-30-1.

В летно-тактическом учении задействовано более 200 человек летного и инженерно-технического состава, а также более 10 истребителей-бомбардировщиков Су-34.

Пресс-служба Западного военного округа
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Метки:
Авиация , Фронтовая авиация , Западный военный округ
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