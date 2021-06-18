Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.06.2021 (10:30)

Артиллеристы армейского корпуса Черноморского флота в рамках лагерного сбора приступили к практическим занятиям

В Республике Крым на полигоне Опук в рамках лагерного сбора начались практические занятия подразделений артиллерии соединений и воинских частей армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ).

Цели сбора – последовательное слаживание артиллерийских подразделений, совершенствование полевой выучки личного состава, оттачивание практических навыков командиров в управлении подразделениями в различных видах боя.

В ходе данного мероприятия с артиллеристами будут пройдут занятия по тактической, специальной и технической подготовке, тренировки и контрольные занятия по стрельбе и управлению огнем. Подразделениям артиллерии предстоит выполнить огневые задачи по поражению объектов условного противника на удалении от 2 до 15 км, как прямой наводкой, так и с закрытых позиций с применением различных боеприпасов. Около половины занятий будет проводиться ночью.

Всего в лагерном сборе принимают участие более 500 военнослужащих и задействовано около 70 единиц вооружения и военной техники: реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», гаубицы «Мста-Б» и Д-30, минометы, а также комплексы противотанковых управляемых ракет.

Новости по теме:
Более 550 огневых задач выполнили курсанты и слушатели Михайловской военной артиллерийской академии на полигоне в Ленинградской области
Кронштадтские кадеты прошли шлюпочную практику на базе Черноморского высшего военно-морского училища
Новейший большой гидрографический катер «Борис Слободник» вошёл в состав Черноморского флота
Под Волгоградом танкисты ЮВО отработали подводное вождение

Метки:
Черноморский флот , Артиллерия , Южный военный округ
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node2 isCompatibilityMode=false