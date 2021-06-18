18.06.2021 (10:30)

Артиллеристы армейского корпуса Черноморского флота в рамках лагерного сбора приступили к практическим занятиям

В Республике Крым на полигоне Опук в рамках лагерного сбора начались практические занятия подразделений артиллерии соединений и воинских частей армейского корпуса Черноморского флота (ЧФ).

Цели сбора – последовательное слаживание артиллерийских подразделений, совершенствование полевой выучки личного состава, оттачивание практических навыков командиров в управлении подразделениями в различных видах боя.

В ходе данного мероприятия с артиллеристами будут пройдут занятия по тактической, специальной и технической подготовке, тренировки и контрольные занятия по стрельбе и управлению огнем. Подразделениям артиллерии предстоит выполнить огневые задачи по поражению объектов условного противника на удалении от 2 до 15 км, как прямой наводкой, так и с закрытых позиций с применением различных боеприпасов. Около половины занятий будет проводиться ночью.

Всего в лагерном сборе принимают участие более 500 военнослужащих и задействовано около 70 единиц вооружения и военной техники: реактивные системы залпового огня «Град» и «Ураган», гаубицы «Мста-Б» и Д-30, минометы, а также комплексы противотанковых управляемых ракет.

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