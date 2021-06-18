18.06.2021 (10:15)

В Севастополе участники всеармейского конкурса «Воин мира» приступили к финальному этапу соревнований

В Севастополе на территории соединения морской пехоты Черноморского флота (ЧФ) проходит финальный этап всеармейского конкурса военно-профессионального мастерства «Воин мира», проходящего в рамках Армейских международных игр «АрМИ-2021».

Команды приступили к этапу «Профессионал», который является заключительным в соревнованиях. Он состоит из военно-медицинского комплекса, комплекса упражнений боевой подготовки и ориентирования на местности.

Накануне лучших военнослужащих определили ещё в двух состязаниях: под названиями «Кавалер (Сударыня)» и «Снайпер».

В творческом конкурсе «Кавалер (Сударыня)» первое место заняла команда Военного университета Министерства обороны, а в состязании по огневой подготовке «Снайпер» точнее всех поражали мишени представители команды Восточного военного округа (ВВО).

Всего во всеармейском этапе конкурса «Воин мира» принимают участие 14 команд, состоящих из 4 человек, одна из которых – представительница прекрасного пола. В составе сборной команды Южного военного округа (ЮВО) представители Черноморского флота – победители окружного этапа конкурса.

Завершится всеармейский конкурс «Воин мира» 20 июня торжественной церемонией, которая пройдёт в Доме офицеров Черноморского флота.

По результатам конкурса военнослужащие, показавшие лучшие результаты в этапах войдут в состав сборной команды Вооружённых Сил России и будут бороться за первое место со своими коллегами из других стран в ходе проведения международного этапа конкурса «Воин мира».

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