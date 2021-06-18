18.06.2021 (10:00)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие с сапёрами

С саперами Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по специальной подготовке. Оно проходило на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ. Всего было привлечено около 20 военнослужащих.

В рамках занятия саперы отработали обнаружение и разминирование взрывных устройств. Специалисты оттачивали навыки по проделыванию проходов для людей и техники в минно-взрывных заграждениях и минных полях. Особое внимание в ходе занятия было уделено закладке и разминированию зарядов дистанционного действия для уничтожения живой силы противника и повреждения легкобронированной техники.

Занятие с саперами ОГРВ ПРРМ является плановым и прошло в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

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