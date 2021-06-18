Карта сайта
Русскийx
Версии сайтаx
RSS Facebook Twitter Youtube Instagram VKontakte Odnoklassniki
Руководство Структура Карьера Образование Соцобеспечение Документы Энциклопедия Мультимедиа Контакты
Главная < Новости < В стране < Подробнее

18.06.2021 (10:00)

В Оперативной группе российских войск в Приднестровье прошло занятие с сапёрами

С саперами Оперативной группы российских войск в Приднестровском регионе Республики Молдова (ОГРВ ПРРМ) прошло занятие по специальной подготовке. Оно проходило на войсковом стрельбище ОГРВ ПРРМ. Всего было привлечено около 20 военнослужащих.

В рамках занятия саперы отработали обнаружение и разминирование взрывных устройств. Специалисты оттачивали навыки по проделыванию проходов для людей и техники в минно-взрывных заграждениях и минных полях. Особое внимание в ходе занятия было уделено закладке и разминированию зарядов дистанционного действия для уничтожения живой силы противника и повреждения легкобронированной техники.

Занятие с саперами ОГРВ ПРРМ является плановым и прошло в соответствии с планом боевой подготовки войск Западного военного округа.

Пресс-служба Западного военного округа
Новости по теме:
С военными инженерами ВВО провели учение под Хабаровском
Более 550 огневых задач выполнили курсанты и слушатели Михайловской военной артиллерийской академии на полигоне в Ленинградской области
Кронштадтские кадеты прошли шлюпочную практику на базе Черноморского высшего военно-морского училища
В Санкт-Петербурге в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи состоится открытие выставки

Метки:
Западный военный округ , Инженерные войска , Приднестровье
1 2 3 4 5
-Не проголосовано-
Оцените информацию на данной странице
Опубликовать в LiveJournal Опубликовать в twitter Опубликовать ВКонтакте Опубликовать в FaceBook
Наверх
Версия для печати
ServerCode=node1 isCompatibilityMode=false