18.06.2021 (09:30)

Подведены итоги конкурса «Лучший проект в сфере информационных технологий в интересах обеспечения обороны и безопасности Российской Федерации»

Департамент информационных систем Министерства обороны Российской Федерации на протяжении 6 лет проводит конкурс, направленный на выявление талантливых специалистов, научно-технического задела, результатов инновационных исследований и разработок в сфере информационных технологий для решения задач обеспечения обороны и безопасности государства.

В 2021 году в конкурсе приняли участие специалисты органов военного управления, воинских частей, научно-исследовательских организаций и военных образовательных учреждений, а также представители федеральных органов исполнительной власти. Количество участников конкурса с каждым годом растет, повышается научно-технический уровень представляемых проектов.

Проведение мероприятия способствует развитию системы подготовки и профессиональному росту специалистов заинтересованных федеральных органов исполнительной власти, созданию условий для межведомственного взаимодействия научных школ и обмена опытом, объединению усилий при проведении исследований и разработок по приоритетным технологическим направлениям.

Больше всего проектов представлено специалистами Воздушно-космических сил (14 проектов), Военно-морского флота (10 проектов), Восьмого управления Генерального штаба (10 проектов) и Штаба материально-технического обеспечения Вооруженных Сил (8 проектов). Специалистами МЧС России представлено 4 проекта, 2 проекта разработаны сотрудниками ФСО России, по одному проекту представлено от МВД России и Росгвардии.

Качество представленных работ свидетельствует о том, что конкурс за шесть лет стал одной из приоритетных площадок для поиска новых идей и решений в области информационных технологий.

Экспертизу представленных проектов провела межведомственная комиссия, в составе которой работали ведущие ученые и специалисты федеральных органов исполнительной власти, военного управления, научно-исследовательских организаций, образовательных учреждений и воинских частей, в том числе 8 докторов и 29 кандидатов наук.

Значительная часть работ посвящена использованию новейших цифровых технологий в наиболее приоритетных сферах: информационной безопасности, интеллектуальной поддержки принятия решений, обучения и боевой подготовки специалистов, а также моделирования сложных организационно-технических систем и образцов вооружения, военной и специальной техники в целях повышения эффективности их применения. Характерной чертой стало наличие в подавляющем большинстве работ внедренных практических результатов, подтвержденных патентами на изобретения, промышленные образцы и полезные модели, свидетельствами о государственной регистрации программ для ЭВМ и баз данных.

По результатам экспертизы 79 работ определены победители и лауреаты конкурса.

В номинации «Лучший авторский проект» победил полковник Захарченко Р.И. (КВВУ им. С.М.Штеменко, г. Краснодар), второе место занял полковник внутренней службы Булгаков Д.Ю. (Главный информационно-аналитический центр МВД РФ, г. Москва), третье место – капитан Павлов Д.А. (ВКА им. А.Ф.Можайского, г. Санкт-Петербург).

В номинации «Лучший коллективный проект» победил авторский коллектив от КВВУ им. С.М.Штеменко (г. Краснодар) – майор Диченко С.А., майор Сухов А.М., подполковник Самойленко Д.В., Финько О.А., второе место занял авторский коллектив от ВКА им. А.Ф.Можайского (г. Санкт-Петербург) – полковник Готюр И.А., майор Костромитинов А.В., Мешков А.Н., подполковник Новиков А.В., третье место – авторский коллектив от Всероссийского научно-исследовательского института по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций МЧС России (Федеральный центр науки и высоких технологий) (г. Москва) – Посохов Н.Н., Садовский И.Л., Епишин А.М.

Церемония награждения победителей и лауреатов конкурса состоится 27 августа 2021 г. в рамках мероприятий Международного военно-технического форума «АРМИЯ-2021».

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