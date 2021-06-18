18.06.2021 (09:45)

Специалисты подразделений РЭБ мотострелкового соединения ВВО защитили войска от средств разведки условного противника

В подразделениях мотострелкового соединения Амурского общевойскового объединения Восточного военного округа (ВВО) провели тренировку по защите от беспилотных летательных аппаратов (БПЛА).

Военные специалисты радиоэлектронной борьбы (РЭБ) отработали нормативы по защите радиоканалов связи от воздействия БпЛА условного противника в зоне радиусом несколько десятков километров.

В ходе тренировки, в условиях непрерывного воздействия средств радиоэлектронной разведки условного противника, связисты соединения организовали высокозащищенную сеть связи, провели электронный обмен данными при организации непрерывного управления подразделениями соединения, а также периодически выполняли скрытное перемещение полевых узлов связи.

Кроме того, военнослужащие подразделений выполнили маскировку и оборудование укрытий для станций, командно-штабных машин, антенн и кабельных линий связи с учётом условий местности и использованием, как штатных средств маскировки, так и подручных материалов.

Постановка радиопомех в ходе проведения тренировки, как и контроль качества маскировки техники, осуществлялся с помощью беспилотного летательного аппарата «Элерон», позволяющего наблюдать цели как в видимом, так и в инфракрасном свете.

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