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18.06.2021 (09:15)

Гвардейский ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы

В настоящее время флагман Черноморского флота (ЧФ) гвардейский ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» проходят проливы Босфор и Дарданеллы.

Отряд кораблей совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море, где, в соответствии с ранее утверждённым планом, отработает комплекс задач в составе сил постоянной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) России в Средиземном море.

Пресс-служба Южного военного округа
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Метки:
Черноморский флот , Южный военный округ
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