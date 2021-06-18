18.06.2021 (09:15)
Гвардейский ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» Черноморского флота проходят проливы Босфор и Дарданеллы
В настоящее время флагман Черноморского флота (ЧФ) гвардейский ракетный крейсер «Москва» и фрегат «Адмирал Эссен» проходят проливы Босфор и Дарданеллы.
Отряд кораблей совершает плановый переход из Севастополя в Средиземное море, где, в соответствии с ранее утверждённым планом, отработает комплекс задач в составе сил постоянной группировки Военно-Морского Флота (ВМФ) России в Средиземном море.
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